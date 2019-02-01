“مصر للطيران” تكشف عن حقيقة رفضها نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.. وزيادة رسوم شحن...

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع شركة مصر للطيران، للتأكد من الأنباء التي تفيد بأن شركة مصر للطيران ترفض نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج، كما أنها أعلنت زيادة رسوم شحن الجثامين إلى 70 ألف جنيه، وقد نفت وزارة الطيران المدني هذه الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة الطيران المدني، أنه لا صحة مطلقًا لرفض شحن الجثامين للمصريين بالخارج، أو فرض زيادة رسوم لشحن الجثامين، وأن قيمة الرسوم تتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وذلك بعد قرار وزير الطيران المدني بخفض رسوم شحن الجثامين إلى 50%، وأكدت أن كل ما يثار من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها بالواقع.

وأضافت الوزارة، أن شركة مصر للطيران لا تتعامل مع الأفراد أو أسر الضحايا مباشرة، وإنما يكون التنسيق مع وزارة الهجرة ووزارة الخارجية لتحصيل تلك الرسوم، والتي يتم إعفاء غير القادرين من دفع تلك الرسوم.