نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط2019 برقم الجلوس مع رابط معرفة النتيجة

نترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط قريبا، فقد صرحت مصادر مسئولة بأن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2019، ستظهر نهاية هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تكون المديريات التعليمية بالمحافظات انتهت من عمليات التصحيح والمراجعات وتجميع الإجابات، وبحد أقصى ستظهر منتصف الأسبوع القادم، بالطبع تسيطر حالة من القلق على جميع الطلاب، حيث أنها تعتبر مرحلة فاصلة في مستقبلهم فمن خلالها يمكنهم الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي أو التوجه لدراسة التعليم الفني.نتيجة الشهادة الإعدادية

تضم محافظة دمياط على الإدارات التعليمية التالية :

إدارة الزرقا.

إدارة السرو.

إدارة دمياط.

إدارة دمياط الجديدة.

إدارة عزبة البرج.

إدارة فارسكور.

إدارة كفر البطيخ.

إدارة كفر سعد.

إدارة أبو غالب.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2019:

من خلال فتح موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، ثم قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، ستظهر لك نافذة تطلب منك إدخال رقم الجلوس والاسم، بعدها ستظهر نتيجتك بسهولة، وأيضا يمكنك معرفتها من خلال موقع دمياط الخاص بمديرية التربية والتعليم في دمياط من هنا.

موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الدراسي في دمياط :

وفقا لتأكيدات وزارة التربية والتعليم بأن ظهور النتيجة مرتبط بانتهاء المديريات التعليمية من عمليات التصحيح والمراجعة، واعتمادها من الجهات المختصة بالمحافظة، لذلك نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط ستظهر فور الانتهاء من التصحيح وتجميع النتائج بالكنترول، وفور اعتمادها من محافظ دمياط، ونتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلاب وتحقيق النتائج الجيدة.

ملحوظة خاصة بتحديثات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الأول بمحافظة دمياط:

متوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط خلال الساعات القليلة الآتية، خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة في الإسكندرية اليوم فور اعتمادها من محافظ الإسكندرية، وسنتابع معكم كل التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط.

ظهرت أيضا نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بمحافظة الجيزة، بعد اعتمادها من المحافظ بنسبة نجاح 71.23%، ونترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط قريبا جدا.

ترقبو ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة دمياط خلال الساعات القليلةالقادمة.

سنوافيكم لاحقا بكل تحديثات ظهور النتيجة في محافظة دمياط، فور ظهورها رسميا، ويمكنك معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة دمياط من هنا، ترقبوا ظهورها قريبا جدا حيث من المقرر ظهور نتيجة محافظة القاهره السبت القادم بنسبة نجاح كبيرة، لذلك ستبدأ باقي نتائج المحافظات بالظهور.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط:

حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم فقد تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول، مطلع الأسبوع القادم وبحد أقصى منتصفه، بعد انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع النتائج، كما ظهرت نتيجة محافظة القاهرة بنسبة نجاح تبلغ 67.6، وجائت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، وسنتابع معكم كل التحديثات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.