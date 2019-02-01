هدوء سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود – تابع أحدث أسعار العملات في السودان...

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 1 فبراير 2019، ولا يزال سعر الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود يتعرض لبعض التقلبات اليومية، وذلك منذ قرابة العام بعد قرار الحكومة السودانية بتحرير سعر صرف الجنيه في البنوك، وما أتبع ذلك من ارتفاع كبير لأسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والبنوك السودانية وأيضا في أسعار السوق السوداء الغير رسمية، كذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية، حيث تحول الدولار الأمريكي والريال السعودي والجنيه المصري ومختلف العملات العربية والأجنبية التي يتزايد عليها طلبات الشراء من قبل المواطنين إلى سلعة تباع وتشترى، وتحقق للمتداولين بها في السوق الموازية أرباح طائلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود

اتخذت الحكومة منذ أشهر قليلة قرار بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه السوداني، على أن يتم تحديد هذا السعر عبر لجنه تشكل من قبل البنك المركزي ومندوبين لشراكة الصرافة وخبراء في المجال الاقتصادي، نتج عنه ارتفاع سعر الدولار في البنوك السودانية وكذلك السوق السوداء، وكانت أسعار العملات في السودان اليوم بالسوق الأسود على النحو التالي

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