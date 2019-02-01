دينا الشربيني تخوض السباق الرمضاني بيوم وليلة

بدأت الفنانة دينا الشربيني في التحضير لتصوير أولى حلقات مسلسلها الجديد الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم وخوض الفنانة السباق الرمضاني به، حيث أن المسلسل يحمل اسم يوم وليلة، وبدأت جلسات العمل مع مخرجة العمل الفني كاملة أبو ذكري ومن تأليف مريم نعوم.

حيث أن الفنانة دينا ترغب بشدة في أن تقدم أعمال فنية تشبه أعمال الفنانة نيلي كريم، خاصة بأن أعمالها في الغالب تترك بصمة كبيرة لدى الجمهور، كما نفت الفنانة بأنه تم تأجيل العمل بسبب حملها، حيث قد انتشرت تلك الأنباء خلال الأيام الماضية ولكن الفنانة نفت ذلك الأمر عبر أخر تصريحاتها الفنية.

والجدير بالذكر بان الفنان عمرو دياب هو من يقوم بإعداد موسيقى تتر المسلسل، حيث تؤدي الفنانة دور المحامية التي تبحث عن سر قتل شقيقتها، وتواجه العديد من الصعوبات، ومن خلال الإحداث تصطدم بزوج أختها الذي يحوم حوله الشكوك وتدور إحداث المسلسل حول ذلك الإطار.