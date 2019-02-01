أسعار العملات في السودان | استقرار سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار ومختلف العملات الأجنبية في...

أسعار العملات في السودان اليوم الموافق الجمعة 1 فبراير 2019، وذلك وفق آخر سعر صرف معلن للعملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني في البنك المركزي السوداني، كذلك أحدث الأسعار للبيع والشراء من السوق الأسود، ومن أشهرها أسعار الجنيه اليوم مقابل الدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها، ويشهد السودان خلال الفترة الأخيرة تفاوت واختلاف كبير بين أسعار العملات وخاصة الدولار الأمريكي في البنوك والسوق الأسود، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الدولار في السودان وعدم قدرة البنوك السودانية على تلبيته.

أسعار العملات في السودان السوق الأسود اليوم

تشهد أسعار بيع وشراء العملات في السوق الأسود داخل الجمهورية السودانية بعض الارتفاع الكبير خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار مع تعاملات اليوم على النحو التالي

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العملة الأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود الدولار الأمريكي 62.75 الريال السعودي 16.73 اليورو 71.53 الدرهم الإماراتي 17.19 الريال القطري 17.22 الجنيه الاسترليني 81.57 الجنيه المصري 3.51 الدينار الكويتي 218.25 الريال العماني 145.36 الدينار البحريني 136.94 الدينار الليبي 33.65 الدولار الأسترالي 33.87

أسعار العملات في البنك المركزي السوداني اليوم

يحافظ سعر الدولار في السودان اليوم داخل تعاملات البنوك على مستوى السعر المتداول منذ فترة، كذلك أسعار باقي العملات الدولية، وكانت أسعار صرف العملات في السودان اليوم بالبنك المركزي على النحو التالي

العملة شراء بيع الدولار 47.5000 47.7375 الين الياباني 0.4366 0.4388 الجنيه الاسترليني 62.3523 62.6641 الفرنك السويسري 47.8483 48.0875 الدولار الكندي 36.1698 36.3506 كرونة السويدية 5.2664 5.2927 الكرونة النرويجية 5.6519 5.6802 الكرون الدنماركي 7.3190 7.3556 الدينار الكويتي 155.8910 156.6705 الريال السعودي 12.6663 12.7296 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 الريال القطري 13.0466 13.1118 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 ريال عماني 123.3766 123.9935 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 اليورو 54.6397 54.9129

لا تزال تعاملات البنك المركزي السوداني مسيطر عليها حالة من الهدوء خلال الأسبوع الجاري، أما بالنسبة لأسعار السوق الأسود فقد استقرت أيضا أسعار صرف العملات في السودان بصورة طفيفة.