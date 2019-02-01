استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الأسود والبنك المركزي | تابع أحدث أسعار...

سعر الدولار اليوم في تعاملات السوق الأسود مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 1 فبراير 2019، في متابعة يومية لأحدث أخبار سعر الدولار مقابل الجنيه، وتشهد العملة الأمريكية في الأسواق السودانية اضطراب كبير في مستوى سعر البيع والشراء، تمتد منذ نحو العام عندما قررت الحكومة تحرير سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، ، وما أتبع ذلك من انخفاض كبير في قيمة الجنيه في تعاملات البنوك الرسمية، لكن الانخفاض الأكبر كان في سعر الجنيه السوداني داخل تعاملات السوق الموازية أو ما يعرف بأسم السوق الأسود.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية السوداني في السوق الاسود

يبلغ سعر الدولار في السوق الأسود اليوم 62 جنيه سوداني، ويرتفع سعر العملة الأمريكية ليصل إلى 75 جنيه وذلك في تعاملات الشيكات الفورية والحوالات الواردة خاصة من السودانيين العاملين في الخارج، أما في تداول البنوك السودانية الرسمية فيبلغ سعر شراء الدولار 47.50 جنيه في مقابل 47.7375 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي يسود تعاملات مختلف شركات الصرافة في السوق السودانية.

اقرأ أيضا: أسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق الأسود والبنك المركزي

مكان المعاملة سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني السوق الأسود 62.75 الشيكات والحوالات الفورية 76 البنك المركزي السوداني 47.50 الصرافة في السودان 47.50

وعود من البنك المركزي بحل أزمة السيولة

تواجه البنوك السودانية أزمة في تلبية الطلب على العملات الأجنبية، وللعمل على حل تلك المشكلة صرحت مصادر من البنك المركزي بأنه يتم العمل الآن على ضخ سيولة مالية جديدة، ويتوقع العديد من تجار العملة العاملين في السوق الأسود حدوث تغيرات كبيرة في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، ويمكن أن يكون هذا التغيير أما بالسلب أو بالإيجاب، فلا أحد يعلم على سبيل اليقين هل يرتفع سعر الجنيه السوداني أو ينخفض عند حل أزمة الكاش، وكل هذه التوقعات في حالة صدق وتنفيذ تلك الأخبار الواردة من البنك المركزي.

استقرار تام في سعر الدولار مساء اليوم الجمعة في السوق الأسود السوداني، أيضا حالة الهدوء تشمل تداول البنوك والصرافات الرسمية.