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انخفاض سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والعملات اليوم الجمعة 1-2-2019 | رصد لأحدث أسعار...

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سعر الليرة التركية اليوم الموافق الجمعة 1 فبراير 2019، حيث نقدم سعر الليرة التركية مقابل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وبعض العملات العربية، حيث تمتلك الجمهورية التركية رصيد كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العالم العربي، كما يبحث العديد من المواطنين العرب الآن عن أسعار صرف العملات وخاصة سعر صرف الليرة التركي بسبب زيادة حركة التجارة وكذلك السياحة خلال السنوات الأخيرة.

 

سعر الليرة التركية اليوم مقابل الدولار والعملات

تعاود الليرة التركية في الأيام الأخيرة في تحقيق بعض المكاسب الاقتصادية في مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مختلف العملات الدولية بعد اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والسياسية، التي ساعدت على وقف انهيار سعر صرف الليرة التركية الذي تعرضت له العملة خلال الأشهر الأخيرة، وكانت اسعار الليرة التركي اليوم على النحو التالي

العملة الأجنبية سعر المبيع مقابل الليرة تركية سعر الشراء مقابل الليرة التركي
واحد دولار الأمريكي 5.2091 5.2066
واحد يورو أوروبي 5.9762 5.9707
الريال السعودي 1.3916 1.3907
الليرة السورية 0.010416 0.010204
الجنيه الاسترليني 6.8218 6.8138
الدينار الكويتي 17.2531 17.1277
الدرهم الإماراتي 1.4183 1.4175
الجنيه المصري 0.2961 0.2948
الدينار العراقي 0.0044 0.0043
الدينار البحريني 14.5003 13.3764
الريال القطري 1.4309 1.4294
الدينار الليبي 3.7916 3.7692
الريال العماني 13.7329 13.0395
الدينار الأردني 7.3854 7.3411
الدينار الجزائري 0.0442 0.0435
الدرهم المغربي 0.5476 0.5468

 

تحسن أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات

تشهد العملة التركية خلال الفترة الأخيرة تحسن ملاحظ في سعر صرفها، وعادت الليرة للارتفاع مرة آخرى مقابل الدولار ومختلف العملات، بعد الانخفاضات الكبيرة التي قاربت حد الانهيار خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد ارجع العديد من الخبراء السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى حل بعض المشاكل السياسية مع الولايات المتحدة، كذلك ارتفاع الأرباح والدخل المتوقع للعديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، ومن أبرزها توقعات ارتفاع نسب الصادرات وكذلك السياح الوافدين، مع توقعات باستمرار تحسن سعر الليرة التركي خلال الفترة المقبلة.

سعر الليرة التركية مساء اليوم الجمعة يشهد انخفاض ملاحظ مقابل مختلف العملات الدولية، ليستمر لليوم الثاني على التوالي الانخفاض في مستوى أسعار صرف الليرة التركية في الأسواق.

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