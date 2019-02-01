نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ظهرت الآن عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة يبحث عنها جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات والمعلمين، بعد موسم امتحانات دام لمدة أسبوع، فمرحلة الشهادة الاعدادية تعد علامة فارقة في حياة الطالب، فبناء على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة يتم تحديد مستقبل الطالب، سواء كان سيذهب للمرحلة الثانوية سواء كانت الثانوية العامة، أو الثانوية الفنية، وبعد ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة دام اسبوع تقريباً منذ انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية، ظهرت أخيراً نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ليطمئن أولياء الأمور والطلبة والطالبات على مابذلوه من جد واجتهاد خلال الفصل الدراسي الأول، وحول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة موضوعنا اليوم.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس 2019 وقد بلغت نسبة النجاح 76.6%، يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الترم الأول 2019 حوالي 152848 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين 115323 طالب وطالبة.

وفي السياق ذاته أعلن اللواء خالد عبدالعال أن إدارة وسط القاهرة التعليمية قد فازت بالمركز الأول بأكبر نسبة نجاح، حيث بلغت نسبة النجاح بها في نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول 2019 نسبة تقدر بنحو 97.98 %، ويليها إدارة القاهرة الجديدة، ثم إداراة حلوان التعليمية، وقد ظهرت نتائج الإعدادية 2019 الآن على التليفون الأرضي.

بوابة التعليم الاساسي

يمكنكم الآن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر موقع بوابة التعليم الاساسي، كل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلي بوابة التعليم الاساسي ، عبر الضغط على اسم الموقع (علماً بأنها لم تظهر على الموقع بعد)

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يمكنك الآن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر خدمة “اعرف نتيجتك”

كل ماعليك فعله أن تترك رقم جلوسك في التعليقات وسنحضر لك نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتائج الطلاب الاعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة عبر الخط الأرضي، حيث يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة بالاتصال على الرقم الأرضي 09000100، مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق لكل ابنائنا وبناتنا من طلاب الشهادة الاعدادية.

إن واجهتكم أي مشكلات في الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة اتركوا لنا رقم الجلوس في التعليقات .