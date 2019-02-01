نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي...

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي لنصف العام اادراسي 2019 في جميع محافظات الجمهورية، ويترقب الطلاب والطالبات الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول بفارغ الصبر وبكل قلق وتوتر شديد هم واولياء امورهم، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر كافة اخبار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2019 ونشر رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 منذ ساعات قليلة بعد انت تم اعتمادها من قبل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بنسبة نجاح بلغت “76.6%”، حيث تقدم لامتحانات الشهادة الاعدادية لنصف العام 152848 طالب وطالبة وحضر منهم 150556 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين بلغ 115323 طالب وطالبة، ولمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 من خلال رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي

إليكم رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة اعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 لمعرفه النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

قام محافظ القاهرة بإنشاء موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الخاص بنتائج محافظة القاهرة ولجميع المراحل الدراسية “المرحلة الابتدائية، والمرحلة الاعدادية، والمرحلة الثانوية”، وذلك بهدف التسهيل على طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة بمعرفة نتيجتهم من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 ظهرت في العديد من محافظات الجمهورية “محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة كفر الشيخ”، وقريباً جداً سوف تظهر في باقي المحافظات، محافظة تلو الأخرى.

إذا واجه أحد من طلاب وطالبات محافظة القاهرة مشكلة في العثور على نتيجته، فبإمكانه ترك رقم الحلوس في تعليق أسفل هذا المقال ونحن سنساعدكم على الفور.