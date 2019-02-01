نعرض لكم متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم الجمعة 01-2-2019 في محلات الصاغة تعاملات نهاية اليوم، تشغل أسعار الذهب في مصر بال فئة كبيرة من المواطنين، حيث يهتم به المستثمرون أولاً وأيضاً المدخرين وكذلك أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، ويعيش سعر الذهب حالة من التأرجح المستمر طوال أيام الأسبوع ما بين صعود تارة وانخفاض تارة أخرى، ويرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب، وأيضاً سعر الدولار في البنوك المصرية، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الجمعة 01-2-2019

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 654 جنيه بدلاً من 620 الأسبوع الماضي بارتفاع وصل إلى 34 جنيه للجرام في أقل من شهر، وفيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية التي سنعرضها عليكم في فقرة أسفل جدول الأسعار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 747 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 684 35.71$ سعر جرام الذهب عيار 21 654 ___ سعر جرام الذهب عيار 18 560 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 441 22.71$ سعر الجنيه الذهب 5232 $274.27 سعر أوقية الذهب _____ 1,262$ سعر كيلو الذهب 747.571 $39,180

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.64 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضة الاسم التجاري السعر بالجنية المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.22 عيار 90 فضة العملات 8.12 عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.34 عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.64 عيار 99.9 الفضة النقية 9.01 أوقية الفضة _______ 280.55

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهد سوق الذهب ارتفاع ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث تأثرت المبيعات بصورة واضحة بعد ارتفاع الأسعار كما أشار شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ويترقب سوق الذهب في العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي حيث يخشى الجميع أي مفاجئات أو قرارات غير متوقعة تقلب الموازين وتؤثر على اقتصاديات العالم كلة.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 01-2-2019 عيار 24 قيمة 747 جنيه، أما بالنسبة لعيار 22 فقد سجل قيمة 684 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً قيمة 654 جنيه، وسجل عيار 18 فقد سجل 560 جنيه، وقد تشهد أسعار الذهب والفضة بعض التفاوت، وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام.

الجمعة 01-2-2019 عيار 24 قيمة 747 جنيه، أما بالنسبة لعيار 22 فقد سجل قيمة 684 جنيه، بينما سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً قيمة 654 جنيه، وسجل عيار 18 فقد سجل 560 جنيه، وقد تشهد بعض التفاوت، وذلك من تاجر لآخر، بينما في محلات الصاغة لا يوجد أي تفاوت يمكن ملاحظته، نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي، ولا يؤثر هذا التفاوت بشكل عام في السعر النهائي للجرام. ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 8 جنيهات خلال ثلاثة أيام فقط ليسجل 654 جنيهاً، وهي أعلى قيمة منذ تعاملات شهر أبريل 2018.

عيار 21 بمقدار 8 جنيهات خلال ثلاثة أيام فقط ليسجل 654 جنيهاً، وهي أعلى قيمة منذ تعاملات شهر أبريل 2018. ما زالت أسعار الذهب عند نفس القيم منذ تعاملات صباح اليوم، كان سعر الذهب قد شهد ارتفاع جنوني غير مسبوق بقيمة 8 جنيهات مرة واحدة.

نرحب بتعليقاتكم بأي استفسار يخص سعر جرام الذهب في مصر.