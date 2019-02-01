“التعليم” تكشف عن حقيقة استبدال الكتاب المدرسي بالتابلت

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من الأنباء التي تفيد بأن الوزارة قررت إلغاء الكتاب المدرسي، وأن التابلت سيكون البديل له بالنظام التعليمي الجديد بداية من الفصل الدراسي الثاني، وقد نفت وزارة التربية والتعليم صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة مطلقًا لإلغاء الكتاب المدرسي وتبديله بجهاز التابلت لهذا العام الدراسي، لافتة أن العملية التعليمية التجريبية هذا العام تكون للصف الأول الثانوي من خلال أجهزة التابلت إلى جانب الكتاب المدرسي، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف غضب الطلاب وأولياء الأمور، واستهداف تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

وكانت الوزارة قد نفت ما تردد من أنباء أيضًا تفيد بأن الوزارة تحمل الطلاب مبلغ 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت في حالة إتلافه أو كسره، وأنه وفقًا لبنود بوليصة التأمين يجب على ولي أمر الطالب الحصول على بوليصة التأمين من مكتب البريد للتأمين على التابلت، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات.