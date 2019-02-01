“لينك مباشر” هنا نتيجة إعدادية الغربية الترم الأول 2019 -نتائج الشهادة الإعدادية- من...

قبل انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول 2019 بمحافظة الغربية يوم السبت الموافق 12 يناير 2019، عقد الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة اجتماعا عاجلا مع جميع رؤساء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي داخل المحافظة بمقر مسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وقد شدد سيادته خلال هذا الاجتماع على ضرورة تهيئة الجو والمناخ المناسب لجميع الطلاب داخل اللجان حتى يمكنهم التركيز، وكذلك تأكد سيادته خلال هذا الاجتماع على انتهاء جميع التجهيزات والتحضيرات لامتحانات التيرم الأول 2019، والآن وعقب انتهاء الامتحانات ينتظر جميع طلاب محافظة الغربية إعلان واعتماد نتائج التيرم الأول 2019

مديرية التربية والتعليم بالغربية

أكد الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2019 بلغ 72 ألفا و331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على 374 في جميع أنحاء المحافظة، وقد تم تدشين غرفة عمليات مركزية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقي أي شكاوى خاصة بأعمال الامتحانات.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالغربية 2019

قامت مراكز التصحيح في محافظة الغربية باستقبال السادة المصحيحين فور انتهاء أعمال الامتحانات مباشرة، وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الفصل الدراسي الأول فور الانتهاء من أعمال الكنترول، وسوف يتم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية من خلال هذا الرابط

ونرجوا من جميع أبنائنا الطلاب متابع موقع المديرية باستمرار لمعرفة الموعد النهائي لإعلان نتيجة إعدادية الغربية.