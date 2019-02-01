شيرين تطرح كليب “حبة جنة” وحسام حبيب يشاركها خلال تصويره

قامت المطربة شيرين عبد الوهاب، أحدث كليباتها المصورة “حبة جنة” من أغاني ألبومها الأخير “نساي” وشاركها في تصوير الكليب زوجها المطرب حسام حبيب وهو من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

والجدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تعاونا سوياً في أغنية مصورة بعنوان “كل ما أغني” في أغسطس 2016، كلمات محمد سرحان، وألحان حسام حبيب.

وكانت شيرين عبد الوهاب، طرحت خلال أكتوبر 2018، ألبومها الغنائي “نساي” من خلا قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”، وضم عدد من الأغاني، وتعاونت فيها مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، ومن ضمن أغنيات الألبوم: “تاج على رأسك، حبة جنة، كدابين، بيصعب عليا، ياريتها جت، أبو الرجالة، أغنية ضعفي، أغنية طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه، نساي”.