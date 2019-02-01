نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الأول 2018/2019

اعتماد مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية من محافظ المنوفية اللواء سعيد عباس، هو ما ينتظره طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات، وظهرت اليوم بمحافظة القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%، كما ظهرت في الأسكندرية وبلغت نسبة النجاح بالمحافظة 86.1%، وحققت محافظة كفر الشيخ نسبة نجاح 85.76% وهي نسبة أعلى من الأعوام الماضية، وارتفعت نسبة النجاح في محافظة الجيزة بمقدار 2%، إذ بلغت 71.23%.

وفور تأكد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، سنوافيكم بنسبة النجاح بالمحافظة وبكل إدارة تعليمية بالمحافظة، ويمكنكم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية من خلال الروابط المنشورة بالمقال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية لا ينتظرها الطلاب فقط، بل والمعلمون أيضًا، إذ شدد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على:

سرعة الانتهاء من جميع المكافآت الخاصة بكنترولات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية فور إعلان النتيجة.

ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية مع العلم بوجود عطل فني في الرابط، وفور الإعلان عن رابط آخر للنتيجة سنوافيكم به.

وبالإضافة إلى ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات، أعلنت بعض المحافظات الأخرى عن موعد ظهور النتيجة، إذ صرحت مديرية التربية والتعليم بالغربية بأن ظهور النتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية سيكون آخر الأسبوع المقبل، أما محافظة البحيرة، فاكتفت بالإعلان عن الانتهاء من تصحيح نصف أوراق الإجابة، بينما أعلنت الدقهلية عن ظهور النتيجة منتصف الأسبوع المقبل.

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