“هنا رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الترم الأول 2019 -نتائج الثالث...

انطلقت يوم الخميس الموافق 17-1-2019 امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019 بمادة اللغة العربية، واستمرت الامتحانات لمدة سبعة أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق 24-1-2019 بمادة الدراسات الاجتماعية، وقد أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس سلمى الشاعر أن ما يقرب من 11 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 79 لجنة في ثلاث إدارات تعليمية تقدموا لامتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2019، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال هذا المقال سنتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس.

نتيجة الإعدادية بالسويس 2019

أكدت سلمى الشاعر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس عملت على توفير جميع سبل الراحة للطلاب أثناء أدائهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما أكدت أن المديرية شددت على عدم السماح للطلاب بحمل التليفون المحمول داخل اللجان، وبالفعل انتهت الامتحانات داخل المحافظة في جو هادئ ومناسب دون وجود مشاكل أو معوقات من شأنها أن تخل بعملية النظام والمراقبة داخل اللجان.

الاستعلام عن نتيجة إعدادية السويس 2019

سوف تنتهي أعمال التصحيح داخل جميع كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس اليوم الاثنين، وبعدها سوف يتم تجميع النتائج من جميع الكنترولات ليتم عرضها على السيد المحافظ ليقوم باعتمادها، وسوف يتم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر بوابة السويس الإلكترونية من خلال هذا الرابط

حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الرابط السابق فور اعتماده.