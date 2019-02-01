“هنا رابط” رصد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2019 الترم الأول -نتائج الصف الثالث...

قام السيد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبرفقته السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط الأستاذ صلاح فتحي يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 بتفقد بعض لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 والتي بدأت بامتحان مادة اللغة العربية، وقد أكد سيادته على جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة على ضرورة توفير الجو الهادئ والمناسب لجميع الطلاب حتى يستطيع الجميع التركيز، كما أكد سيادته على ضرورة التصدي لأي محاولات للغش الجماعي أو الفرد من الطلاب.

مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الأستاذ صلاح فتحي أن ما يقرب من 59 ألفا و597 طالبًا وطالبة تم توزيعهم على 340 لجنة في 11 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط قاموا بأداء امتحانات التيرم الأول 2019، كما أكد سيادته أن جميع الأسئلة في جميع المواد الدراسية مطبوعة بالكمبيوتر وبخط ظاهر وواضح ومن داخل الكتاب الوزارة ومن داخل المقررات والمناهج الدراسية.

نتيجة إعدادية أسيوط 2019

أكد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن مراكز التصحيح فتحت أبوابها اليوم السبت الموافق 26-1-2019 أما المعلمين الذين تم اختيارهم للقيام بعملية التصحيح وتقدير الدرجات، وأعلن سيادته أنه مع بداية الإسبوع القادم سوف يتم إعلان النتيجة واعتمادها من قبل السيد المحافظ ورفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة أسيوط من خلال هذا الرابط

حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع السابق واختيار نتائج الامتحانات وكتابة رقم الجلوض والضغط على مربع بحث الاستعلام عن النتيجة.