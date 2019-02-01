تراند اليوم : الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية ، ووفّرت وزارة الخارجية السعودية وإدارة الجوازات عبر الموقع الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة، والعديد من الخدمات والمُعاملات التي يُمكن تقديمها إلكترونيًا ويجهلها الكثيرين، فإنّ الحكومة السعودية تحاول توفير المَعيشة الكريم للمواطن السعودي والمُقيمين في المملكة.

وهُناك العديد من الخطوات السهلة التي سنقُوم بطرحها لكُم حول إمكانية الإستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة، وتعمل الحكومة كامل جهودها لتوفير المعيشة الكريمة للوافدين إليها من كافّة الجنسيّات.

خدمة استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة

هي خدمة تُقدّمها وزارة الخارجية بالتعاون مع إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية التي تهتمّ بتوفر إمكانية قيام المُقيم بزيارة عائلته عبر رقم الإقامة الخاصة به لضمان الحياة الكريمة والمعيشة السعيدة لعائلات المقيمين لتوفير أجواء آمنة وسعيدة للجميع، لذا فإنّ وزارة الخارجية سهّلت هذا الأمر على الجميع للقيام بتقديم طلبات استقدام لعائلاتهم وبالتالي قُدرتهم عن الاستعلام والتقديم إلكترونيًا وفتح إمكانية الاستعلام عن الطلب خلال ثلاث أيام عبر موقع الجوازات السعودية أو وزارة الخارجية السعودية.

كيفية استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة

يمكن استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة عبر القيام بتقديم الطلب عبر موقع الجوازات السعودية أو عبر موقع وزارة الخارجية السعودية ومِن ثَمّ قيام المستخدم بتوثيق الطلب عبر مكتب الرفع التجارية ودفع الرسوم المُقرّرة، ومِن ثَمّ التوجه لطلب تأشيرة الزيارة العائلية حتى طباعة الموافقة على التأشيرة والقيام بالتوجه إلى السفارة السعودية لإصدار التأشيرة، ويمكن متابعة حالة الطلب والاستعلام عنها عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الخارجية من هنا.

خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الاقامة :