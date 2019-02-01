نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

لطلبة والطالبات في الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية، والذين ينتظرون معرفة نتيجة إمتحانات نصف العام للعام الدراسي 2018/2019، من المتوقع أن يقوم السيد المحافظ الاستاذ الدكتور ممدوح غراب بإعتماد النتيجة خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة ومع اقتراب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الاعدادية للأعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لعام 2019.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية:

يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية معرفة نتيجتهم من خلال أكثر من طريقة حيث وفرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أكثر من رابط إلكتروني للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الشرقية وهذه الروابط هي :

1- البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية بالضغط هنا

2- جريدة الشرقية توداي بالضغط هنا

كما أنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية من معرفة النتيجة فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بعرض النتيجة فور اعتمادها من قبل السيد الاستاذ الدكتور محافظ الشرقية.

من جهته قال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الاستاذ رمضان عبد الحميد بأن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات نصف العام الدراسي في الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية للعام الدراسي 2018/2019 بلغ نحو 118981 طالب وطالبه، تم توزيعهم على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.

ويسر موقع نجوم مصرية أن يتلقي رسائلكم الخاصة بالحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2019 ويتمنى لكم التوفيق والنجاح.