سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 31-1-2019، حيث نستعرض معكم أسعار صرف العملة الأمريكية في مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث أسعار العملات اليوم في تعاملات بنوك السوق المصرفي المصري، فالدولار الأمريكي يعتبر العملة الأولى في مجال التجارة الدولية، وتتحكم أسعار العملة الأمريكية ومستوى سعرها في العديد من السلع داخل السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر

البنوك المصرية سعر الدولار الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 17.5734 17.7014 البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 بنك مصر 17.60 17.70 بنك الإسكندرية 17.60 17.70 البنك التجاري الدولي 17.60 17.70 بنك كريدي أجركول 17.62 17.72 بنك أبوظبي الإسلامي 17.61 17.71

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