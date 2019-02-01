سعر النفط اليوم مقابل الدولار في بورصة التداول الخميس 31-1-2019

سعر النفط اليوم الموافق الخميس 31 يناير 2019، وذلك وفق آخر تحديث لأسعار النفط في البورصات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، وتبذل منظمة أوبك والتي تجمع أكبر الدول المنتجة للنفط لعمل توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط.
سعر النفط اليوم مقابل الدولار
|نوع النفط
|السعر بالدولار
|سعر خام برنت
|61.85
|سعر سلة أوبك
|59.71
|سعر النفط السعودي خفيف
|62.62
|سعر النفط الجزائري اليوم
|62.32
|سعر النفط البحريني اليوم
|60.79
|سعر النفط الإماراتي اليوم
|62.39
|سعر النفط الكويتي
|59.09
|سعر نفط أيراني ثقيل
|54.58
|سعر نفط البصرة خفيف
|62.60
|سعر نفط غرب تكساس
|54.17
|سعر النفط الروسي
|59.75
|سعر نفط لوزيانا خفيف
|59.57
|سعر الخام النيجيري
|63.48
|سعر نفط سلة خام المكسيك
|54.21
|سعر الغاز الطبيعي
|2.906