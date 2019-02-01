سعر النفط اليوم مقابل الدولار في بورصة التداول الخميس 31-1-2019

سعر النفط اليوم الموافق الخميس 31 يناير 2019، وذلك وفق آخر تحديث لأسعار النفط في البورصات العالمية مقابل الدولار الأمريكي، وتبذل منظمة أوبك والتي تجمع أكبر الدول المنتجة للنفط لعمل توازن بين أسعار التداول بالبيع والشراء لبرميل النفط.

سعر النفط اليوم مقابل الدولار