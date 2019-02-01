القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا في دوري الأبطال| موعد مباراة الاهلي وسيمبا...

نقدم لكم متابعة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة مجانا، حيث يستقبل الاهلي المصري سيمبا التنزاني، ضمن مباريات دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2018/2019، ويأتي موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة، ضمن مباريات الجولة الثالثة، والأخيرة من مباريات الذهاب من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019، والتي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل البحث على البقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور القادم.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

جاء في جدول مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، انه موعد مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا في دوري الأبطال، ستكون يوم السبت الموافق ل 2 فبراير 2019، وستنطلق متابعة ماتش الاهلي ضد سيمبا التنزاني، ابتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت لندن، وفي الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مباشرة، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، التي تعتبر من القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، وستعرض مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت 2-2-2019، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 2، وسنقدم لكم معلق المباراة لاحقا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا مجانا

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني مباشرة، ستكون هي قناة التليفزيون المصري الأرضية المفتوحة، في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حق بث المباريات مجانا، للفريق صاحب الأرض والجمهور، على أحد القنوات المفتوحة الأرضية، وفي حالة تواجد جديد بخصوص القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي مجانا سنقدها لكم.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني القادمة

قبل موعد مباراة الاهلي وسيمبا القادمة، يتواجد نادي الاهلي المصري، في المركز الأول من المجموعة الرابعة، وذلك برصيد أربعة نقاط، حققها المارد الأحمر، بعد الفوز في مباراة، والتعادل في مباراة، وفي المقابل سيمبا التنزاني، يدخل موعد مباراة الاهلي، وهو في المركز الثالث من المجموعة، برصيد ثلاثة نقاط، حققها بعد الفوز في مباراة، والهزيمة في مواجهة واحدة.

ترتيب مجموعة الأهلي الان

في هذه الفقرة إليكم، جدول ترتيب مجموعة الاهلي، “المجموعة الرابعة“، وذلك قبل بداية مباريات الجولة الثالثة، من مباريات الذهاب من المجموعة.

الفريق عدد النقاط عدد المباريات الاهلي المصري مباراتين أربعة نقاط فيتا كلوب الكونجولي مباراتين ثلاثة نقاط سيمبا التنزاني مباراتين ثلاثة نقاط شبيبة الساورة الجزائري مباراتين نقطة واحدة.

ومن المنتظر أن يقود موعد مباراة الاهلي المصري وسيمبا التنزاني القادمة يوم السبت، الحكم الدولي السنغالي، الكابتين ماجيتي نداي، الذي بدأ التحكيم الدولي سنة 2011، وهو من مواليد سنة 1986.

في نفس مجموعة الاهلي، تجري في مباريات الجولة الثالثة، بجانب مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني يوم السبت، مباراة شبيبة الساورة وفيتا كلوب، التي تجري كذلك يوم السبت، وستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر المحلي.

تجدون هنا: القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس أسيا 2019.