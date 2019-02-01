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أسعار الأسمنت اليوم في مصر اليوم الخميس 31-1-2019

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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31 يناير 2019 في الأسواق المصرية، وتتعرض أسعار سوق مواد البناء وخاصة الأسمنت لحالة من الاستقرار النسبي في أسعار مواد البناء لتشمل سعر الأسمنت اليوم في مصر.

 

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

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الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنت المسلح 830 833 833
الشركة العربية للأسمنت النصر 808 810 810
أسمنت أسيوط المهندس 810 813 815
صناعات مواد البناء التعمير 805 808 810
أسمنت أسك المنيا أسيك 820 823 825
أسمنت أسك المنيا حورس 820 823 823
أسمنت النهضة الصخرة 805 808 808
أسمنت وادي النيل المصري 808 810 810
لافارج للأسمنت المخصوص 820 818 820
أسمنت ميدكو أسوان أسوان 805 808 808
أسمنت العريش العسكري 810 818 820
أسمنت العريش العسكري بني سويف 810 810 815
أسمنت سيناء سيناء 808 810 815
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 815 818 820
السويس للأسمنت السويس 805 808 810
أسمنت بورتلاند طرة طرة 815 815 818
أسمنت حلوان حلوان 815 815 818
أسمنت شورى شورى 808 808 808
مصر بني سويف مصر بني سويف 835 840 845
أسمنت السويدي السويدي 830 828 830
أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 805 808 808
مصر للأسمنت قنا المسلة 805 808 808

 

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