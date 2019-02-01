سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك الخميس 31-1-2019

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 يناير 2019، في تعاملات البنوك المصرية المختلفة مثل سعر الريال في البنك الأهلي وبنك مصر وعدة بنوك أخرى، وذلك في إطار متابعة أحدث الأسعار في الأسواق.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر

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البنوك المصرية سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري البنك المركزي المصري 4.6855 4.7200 البنك الأهلي المصري 4.7076 4.7344 بنك مصر 4.7073 4.7194 بنك الإسكندرية 4.65695 4.70404 البنك التجاري الدولي 4.674 4.7196 بنك أبوظبي الإسلامي 4.6734 4.7194

أما بالنسبة لأسعار بيع وشراء الريال السعودي في السوق السوداء المصرية فهو يتراوح ما بين 4.70 جنيه وحتى 4.90 جنيه.