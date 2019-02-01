نتائج الشهادة الإعدادية 2019 | معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس | نتيجة الصف الثالث الإعدادي على...

نتائج الشهادة الإعدادية 2019 تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس يمكنك عزيزتي الطالبة وعزيزي طالب الشهادة الإعدادية من التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر وكذلك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة .. الفيوم .. بنى سويف .. وجميع محافظات الجمهورية الأخري، وذلك للتيرم الأول للسنة الدراسية 2018-2019، والتي بدأ البحث الكبير من طلاب سائر المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات الأخيرة.

فقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية منذ أكثر من حوالي أسبوع من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019، وبدأ الترقب لظهور نتاج الصف الثالث الإعدادي، ونظهر النتائج بعد أن تنتهي أعمال التصحيح والرصد للدرجات، وبعد انتهاء المراجعة النهائية لورقة الامتحانات يتم اعتماد النتائج من المحافظين بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تمهيدا للإعلان عنها على موقع نتائج المحافظات الإلكترونةي.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتائج الشهادة الإعدادية 2019

تظهر قريبا جميع نتائج امتحانات المرحلة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن تنتهي اللجان من حصر النتائج لجميع الطلاب ومراجعتها، وبعد المحافظين بكل محافظة باعتمادها، كما يبحث الطلاب عن موقع المحافظة الإلكتروني وغيرها من مواقع نتائج المحافظات.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول 2019 يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

تعرف على نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة والجيزة 2019 وجميع محافظات مصر

ملحوظة هامة

ويتوقع ظهور النتائج خلال الفترة المقبلة بالعديد من المحافظات، لذلك يترقب الطلاب ظهور النتائج على مواقع النتائج المختلفة في جميع المحافظات.

كيفية استخراج نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 الفصل الأول

أدخل على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوبة .

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي تريد البحث عن نتائجه.

اضغط على نوع النتيجة التي تريد ظهورها، بالأرقام أو بالتقديرات.

اضغط على “عرض النتيجة”.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

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من الهام عزيزي الطالب الإشارة إلى أن موقع النتائج لا يعمل قبل تنزيل النتائج عليه، حيث يتم تشغيله بعد الانتهاء من تنزيل نتائج المحافظة علية، كما يكون لا يعمل في بعض الأحيان بعد ظهور النتائج، وذلك لكثرة الدخول من الطلاب عليه للاستعلام عن النتائج، تابع الدخول على الموقع في وقت لاحق وسوف يتم التعرف على النتائج عليه.

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