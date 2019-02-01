الآن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 : تابع معنا نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة...

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ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم أول 2019 الصف الأول .. الثاني الإعدادي أصبحت محل بحث متزايد، فقد انتهت امتحانات سنوات النقل ألإعدادي بجميع محافظات مصر، ومن حينها وبدأ الطلاب والطالبات البحث عن نتيجة الامتحانات، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال روابط نتائج الامتحانات بجميع محافظات مصر، كما نتمنى لكم جميعاً التوفيق والنجاح، وأن تسعدوا بإجازة نصف عام سعيدة، تابعونا أعزائنا طلاب الشهادة الإعدادية على موقعنا في متابعة يومية للمحافظات التي ستعلن بها نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال ما يستجد من أخبار على المواقع الإلكترونية الرسمية للمحافظات أو ظهورها في المدارس بشكل مباشر.
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2018 .. نتائج الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي تعرف على أخبار نتائج المرحلة الإعدادية من خلال الدخول على المواقع الرسمية لكل محافظة، حيث يرتفع البحث عن النتائج بعد انتهاء جميع امتحانات المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية ويتبقى الإعلان عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.
ملحوظة هامة
في حال ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019 ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2018 بجميع محافظات مصر الفصل الدراسي الأول
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
موعد ظهور نتيجة المرحلة الإعدادية تيرم أول 2019
قد أنهي معظم طلاب جميع المحافظات امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي 2018-2019 بهدوء وسلاسة، ولم يتم تلقي أعداد من الشكاوى من الطلاب أو السادة أولياء الأمور عن صعوبة الامتحانات أو انتشار الغش، كما في سنوات سابقة.
نتابع معكم أعزائي الطلبة نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019، لجميع محافظات الجمهورية، ومحافظات الصعيد، أسوان أسيوط والمنيا وقنا ومحافظة سوهاج، وجميع تصريحات السادة المسئولين عن المواعيد التقريبية للنتائج، وذلك بعد انتهاء جميع الامتحانات في جميع المحافظات للمرحلة الإعدادية.
ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.
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يتابع أولياء الأمور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف عن أي أخبار حول ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات المصرية، تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بها فور أللإعلان عنها على وسائل الإعلام، حيث يتم اعتمادها قريبا.