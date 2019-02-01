رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية .....

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رابط نتيجة الثالث الإعدادي برقم الجلوس تيرم أول 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي ظهرت في العديد من المحافظات، وتوشك على الظهور في باقي المحافظات خلال الفترة القادمة، فقد انتهت جميع المحافظات المصرية من امتحانات جميع الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، بل أن بعض المحافظات أوشكت على إعلان النتائج وبذلك بدأ البحث عن نتيجة المرحلة الإعدادية برقم الجلوس، وارتفعت عملية البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج بين الحين والآخر على مواقع المحافظة الإلكترونية.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019
انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض المدارس ، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية تمهيدا للإعلان عن ظهورها على موقع المحافظة الرسمي، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019
كيفية التعرف على نتيجة التيرم الأول 2019 للمرحلة الإعدادية
- ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة التى امتحنت بها
- في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية
- قم بإدخال رقم الجلوس
- اضغط كلمة البحث في النتائج.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019 بجميع محافظات مصر
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019
نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني أيضا على المواقع الرسمية للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بجميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر
سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة
طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات
- يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها
- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به
- يضغط” البحث عن النتائج”.
جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019
|المادة الدراسية
|درجة المادة
|مادة اللغة العربية
|40 درجة
|مادة اللغة الإنجليزية
|30 درجة
|مادة الرياضيات
|30 درجة
|مادة العلوم
|20 درجة
|مادة الرياضيات
|20 درجة
|مادة التربية الدينية
|لا تضاف للمجموع
|مادة التربية الفنية
|لا تضاف للمجموع
|مادة الحاسب الآلي
|لا تضاف للمجموع
|المجموع الكلي
|140 درجة
يترقب جميع أبنائنا طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية إعلان نتائج المرحلة الإعدادية الترم الأول، ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مصر، خصوصا بعد أن تم إلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت الشهادة الإعدادية هي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، والتي يتحدد من خلالها مستقبل الكثير من الطلاب، وذلك لأنه إما أن يلتحق الطالب بالثانوية العامة وإما بالمدارس الفنية.
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ملحوظة هامة
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.