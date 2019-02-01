رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019 : نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية .....

رابط نتيجة الثالث الإعدادي برقم الجلوس تيرم أول 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي ظهرت في العديد من المحافظات، وتوشك على الظهور في باقي المحافظات خلال الفترة القادمة، فقد انتهت جميع المحافظات المصرية من امتحانات جميع الصف الأول والثاني الإعدادي الفصل الدراسي الأول، بل أن بعض المحافظات أوشكت على إعلان النتائج وبذلك بدأ البحث عن نتيجة المرحلة الإعدادية برقم الجلوس، وارتفعت عملية البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع ظهور النتائج بين الحين والآخر على مواقع المحافظة الإلكترونية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019

انتهت أعمال تصحيح أوراق امتحانات المراحل الدراسية المختلفة وانتهت أعمال رصد وتجميع الدراجات لجميع الطلاب وأيضا مراجعتها، وقد تواردت أنباء عن ظهورها في بعض المدارس ، وتنتظر باقي النتائج أن يقوم السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بجميع المحافظات باعتماد نتائج الطلاب بالشهادة الإعدادية تمهيدا للإعلان عن ظهورها على موقع المحافظة الرسمي، ثم الإعلان عن النتيجة على الموقع الإلكتروني للمحافظة.

كيفية التعرف على نتيجة التيرم الأول 2019 للمرحلة الإعدادية

ادخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة التى امتحنت بها



في حال ظهور النتائج يبدأ الموقع العمل، قم باختيار المرحلة الدراسية

قم بإدخال رقم الجلوس

اضغط كلمة البحث في النتائج.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019 بجميع محافظات مصر

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2019

نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني أيضا على المواقع الرسمية للمحافظات المختلفة، أو يتم نشرها مباشرة على شكل قوائم بالنتائج وأرقام الجلوس في مدارس المحافظات المتنوعة، كما تقدم محافظة القاهرة خدمة خاصة لطلاب التعليم الأساسي، وهي التعرف على النتائج من خلال الرقم 09000100، وذلك قبل نشرها في المدارس بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة وكافة محافظات مصر

سنتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظات التالية وسيتم وضع رابط النتيجة الخاص بكل محافظة من المحافظات التالية لحظة إعلان النتيجة

طريقة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بجميع المحافظات يقوم الطالب بالدخول على موقع نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة التي تتبعها يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به يضغط” البحث عن النتائج”.

جدول بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019

المادة الدراسية درجة المادة مادة اللغة العربية 40 درجة مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة مادة الرياضيات 30 درجة مادة العلوم 20 درجة مادة الرياضيات 20 درجة مادة التربية الدينية لا تضاف للمجموع مادة التربية الفنية لا تضاف للمجموع مادة الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع المجموع الكلي 140 درجة