نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 لمحافظة القاهرة برقم الجلوس

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 صباح اليوم بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بنسبة نجاح بلغت 76.6%، واعتمد أيضا المدارس الدولية التي بلغت فيها نسبة النجاح 93.5 % والمدارس المهنية التي بلغت فيها نسبة النجاح 95.86 %.

ويمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 من هنا:

وللحصول على النتيجة فور ظهورها الرجاء ترك الاسم والمحافظة ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لباقى المحافظات

نستعرض معكم فى موقع نجوم مصرية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لباقى المحافظات وذلك على النحو التالي :

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الإسكندرية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة البحيرة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الغربية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة القليوبية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة المنوفية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة كفر الشيخ من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة دمياط من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة مطروح من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الإسماعيلية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الدقهلية من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة شمال سيناء من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الوادى الجديد من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الجيزة من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة المنيا من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة أسيوط من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة سوهاج من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الاقصر من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة أسوان من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة البحر الأحمر من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول برقم الجلوس لمحافظة الفيوم من هنا

ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات ومزيد من النجاح والتفوق .