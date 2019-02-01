نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الجمعة 01-2-2019 سعر العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الجمعة 01-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.56 إلى 17.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.65 إلى 17.68، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.58 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.68 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.07 للشراء و20.24 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.64 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.64 17.70 15 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.63 17.73 10 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 17.63 17.73 7 ساعات بنك عودة 17.63 17.73 13 ساعة بنك البركة 17.63 17.70 7 ساعات كريدى أجريكول 17.62 17.72 7 ساعات البنك المصرى الخليجى 17.62 17.72 8 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.62 17.72 12 ساعة بنك المشرق 17.62 17.72 12 ساعة بنك قناة السويس 17.62 17.72 7 ساعات البنك الأهلى اليونانى 17.60 17.70 15 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.60 17.70 يوم واحد المصرف العربى الدولى 17.60 17.70 15 ساعة بنك الإسكندرية 17.60 17.70 10 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 17.60 17.70 13 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.60 17.70 12 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.60 17.70 يوم واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 17.60 17.70 يوم واحد البنك الزراعى المصرى 17.60 17.70 14 ساعة بنك مصر 17.60 17.70 يوم واحد بنك التعمير والإسكان 17.60 17.70 يوم واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 17.60 17.70 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 17.60 17.70 15 ساعة البنك الأهلي المصري 17.60 17.70 يوم واحد المصرف المتحد 17.60 17.70 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.60 17.70 يومين بنك بلوم 17.60 17.70 يوم واحد البنك المركزى المصرى 17.59 17.73 9 ساعات

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.23 المصرف العربى الدولى أقل سعر للبيع: 20.35 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف العربى الدولى 20.23 20.37 15 ساعة بنك عودة 20.23 20.42 13 ساعة البنك العقاري المصري العربي 20.22 20.40 12 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 20.22 20.42 7 ساعات البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.22 20.41 12 ساعة بنك المشرق 20.22 20.41 12 ساعة اتش اس بى سى HSBC 20.22 20.42 10 ساعات بنك قناة السويس 20.21 20.41 7 ساعات كريدى أجريكول 20.21 20.41 7 ساعات البنك المصرى الخليجى 20.21 20.41 8 ساعات البنك المركزى المصرى 20.21 20.37 9 ساعات بنك مصر إيران التنمية 20.21 20.40 15 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.20 20.37 13 ساعة البنك الأهلي المصري 20.20 20.38 12 ساعة بنك مصر 20.20 20.38 12 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 20.20 20.38 10 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 20.20 20.38 13 ساعة بنك التنمية الصناعية 20.20 20.38 12 ساعة البنك الأهلى اليونانى 20.20 20.38 15 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.20 20.38 15 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 20.20 20.38 15 ساعة بنك بلوم 20.20 20.37 12 ساعة المصرف المتحد 20.19 20.38 10 ساعات البنك التجاري الدولي (CIB) 20.19 20.38 7 ساعات البنك الزراعى المصرى 20.18 20.40 14 ساعة بنك الإسكندرية 20.18 20.35 10 ساعات بنك البركة 20.14 20.45 17 دقيقة بنك التعمير والإسكان 20.05 20.51 10 ساعات

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.71 البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع: 4.71 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.71 4.73 12 ساعة البنك الأهلي المصري 4.71 4.73 يوم واحد بنك مصر 4.71 4.72 يوم واحد بنك عودة 4.70 4.73 13 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.70 4.73 10 ساعات المصرف العربى الدولى 4.69 4.72 15 ساعة بنك بلوم 4.69 4.82 57 دقيقة البنك الزراعى المصرى 4.69 4.74 3 أيام البنك المركزى المصرى 4.69 4.73 9 ساعات بنك قناة السويس 4.69 4.73 7 ساعات مصرف أبوظبى الإسلامى 4.68 4.73 7 ساعات بنك الإستثمار العربي AIB 4.68 4.72 13 ساعة بنك المشرق 4.68 4.73 12 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.68 4.73 12 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.67 4.72 15 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.67 4.72 يوم واحد كريدى أجريكول 4.67 4.72 7 ساعات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.67 4.72 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.67 4.73 15 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.67 4.73 15 ساعة البنك العقاري المصري العربي 4.67 4.76 15 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.67 4.72 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 4.67 4.73 10 ساعات المصرف المتحد 4.66 4.72 15 ساعة بنك الإسكندرية 4.66 4.71 10 ساعات بنك التنمية الصناعية 4.66 4.72 12 ساعة بنك البركة 4.62 4.76 2 ساعتين بنك التعمير والإسكان 4.62 4.73 3 أيام

سعر الدينار الكويتي

بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع. البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع. البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الدينار البحريني

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع. بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.

سعر الريال العماني

بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع. البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم متوسط 17.60 للشراء، و17.70 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.19 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 46.15، بينما سجل سعر البيع 46.50، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.