روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاقصر الترم الأول 2019 بالاسم ورقم الجلوس موقع...

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بمحافظة الأقصر، هذه النتيجة الهامة التي ينتظرها الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين انتهوا قبل أيام من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر، ويتطلعون للتعرف على نتيجتهم والتي تعكس مقدار ما بذلوه من جهد في المذاكرة والتحصيل، حيث وردت لمديرية التربية والتعليم بالأقصر شكاوى من صعوبة بعض الجزئيات في امتحان مادة العلوم بالشهادة الإعدادية بالمحافظة، وتم فحص الشكاوى وتبين للمديرية التعليمية بالأقصر أن الامتحان احتوى على جزئيات متنوعة من داخل الكتاب المدرسي وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط ولم يحتوى على أجزاء تعجيزية.

وفي سياق متصل صرح عبد اللطيف أحمد عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الأقصر، قد انتهت بالفعل من أعمال اعلان النتيجة، وتم تصحيح كراسات إجابة الطلبة والطالبات وتجميع ورصد ومراجعة الدرجات، وإرسال أوراق الإجابات إلى مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة الأقصر، تمهيداً لإعتمادها من السيد المحافظ، وحتى يتم نشرها ويتعرف الطلبة والطالبات عليها بالإسم ورقم الجلوس ويحصلوا على الدرجات التفصيلية في جميع مواد الترم الأول 2019 بإعدادية الأقصر، لما لهذه النتيجة من أهمية في حياة الطالب الدراسية.

تشمل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر سائر إدارات المحافظة التعليمية، وهي إدارات، الأقصر – الزيتية – القرنة – البياضة – الطود – أرمنت – اسنا، حيث تكون نتيجة الإعدادية عامة على مستوى سائر إدارات محافظة الأقصر، وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني العام الماضي بالأقصر قد بلغت نسبة النجاح الخاصة بها 75.1%، ومن المتوقع أن تشهد نسبة النجاح ارتفاعاً خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، حسب تصريحات مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر ترم أول 2019

” لم تظهر النتيجة”

يعتمد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى أيهم، خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالمحافظة، ويُعلن في السياق ذاته نسب النجاح على مستوى كافة الإدارات التعليمية بالأقصر، بعد ان تسلمت مديرية التربية والتعليمة بالأقصر أوراق النتيجة تمهيداً لإعتمادها، على أن تُنشر في نفس اليوم على موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وننشر رابط النتيجة المباشر في نفس لحظة إعلانها، مع العلم أنها تظهر رسمياً في المدارس اليوم التالي على ظهورها على الإنترنت.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 بالأقصر