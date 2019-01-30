“رابط”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة.. نتائج الفصل الدراسي الأول عبر بوابة...

ينتظر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة العديد من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، وقد انتهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالقاهرة يوم الأربعاء 23 يناير 2019، منذ الانتهاء من امتحانات الترم الأول والطلبة في انتظار إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة.

وتجري الآن عمليات تصحيح ورصد درجات جميع المواد الدراسية التي اجري فيها طلبة الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م، وتتم عملية التصحيح بدقة كما اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة “محمد عطية”.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة

كما اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة “محمد عطية” أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة من الكنترولات ومراجعاتها، وكان قد أشار إلى انه هناك عدد 34 كنترولا بجميع مدريات القاهرة يتم تجميع درجات الطلبة والطالبات من خلالهم.

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بوابة التعليم بالقاهرة

ونوفر للطلبة بالقاهرة رابط البوابة الإلكترونية بالقاهرة للحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول فور اعتماد النتائج والإعلان عنها، وقد يكون الرابط ثقيل نظرا لكثرة بحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقاهرة.

قالت مصادر مسئولة لـ” اليوم السابع”، أن غالبية المديريات سوف تعلن النتائج نهاية الأسبوع الجاري، وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل سوف تكون جميع المديريات انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والانتهاء من إعلان النتائج في مختلف المديريات.

وسنتابع معكم أولا بأول العلان عن النتائج من خلال جريدة “اليوم السابع” وجميع المصادر الموثوق منها لإعلان نتيجة الإعدادية بالقاهرة.