“عاجل”اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019.. نتيجة الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح...

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019م، وكان قد أنهى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام الدراسي أواخر الأسبوع الماضي، ومنذ الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية والطلبة والطالبات في بحث دائم عن النتائج.

نقدم للطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019 الفصل الدراسي الأول، كما نوفر روابط الحصول على نتيجة الإعدادية برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019

جاء خبر باليوم السابع يفيد أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019، إمتحان الفصل الدراسي الأول،للعام الدراسي 2018-2019م، وصرح أن عدد الناجحين قد بلغ 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي مشيراً إلى أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

نقدم للطلبة والطالبات رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول، وهو رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث تم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2019 كما اعلن المحافظ، واليكم رابط الخدمات الإلكترونية للحصول على النتائج.

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