استعلم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة عبر البوابة الإلكترونية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة الترم الأول بعد أن اعتمادها اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة مُنذ ساعات، حيث بلغت نسبة نجاح هذا الترم إلي 71.23%، وصرح أن عدد الطلاب الصف الثالث الإعدادي المُتقدمين للامتحان 146370 طالب وطالبه، وحضر منهم 145455، وعدد الطلاب الناجحين بلغ 103601، وارتفعت نسبة نجاح هذا العام بـ 2% عن العام السابق، مضيفاً أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2%، وقد بلغت نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية 88.73%، وبلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات حوالي 88.47%، بينما فى مادة الرياضيات بلغت نسبة النجاح حوالي 88.78%.

وبلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية الصم وضعاف 88.73%، ونسبة الإعدادية المهنية 51.95%، ونسبة النجاح في مادة الدراسات بلغت 87.57%، بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات إلي 95.7%، ونسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المكفوفين بلغت الـ 77.27%، وحصلوا على نسبة نجاح فى مادة اللغة العربية والعلوم 100%، وفى مادة الدراسات الاجتماعية والرياضيات 95.45%، كما أعلنها مدير مديرية التربية والتعليم “خالد حجازي”، فمن خلال السطور التالية نقدم لكم بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الأنترنت الآن.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة :-

1_ الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

2_ قُم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك، ثم الضغط على بحث.

نتمنى لكم النجاح والتفوق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، وتحقيق جميع ما تتمنون من أهداف وطموح.