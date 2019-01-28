تم اعتمادها .. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الأول على رابط بوابة الازهر الالكترونية...

نزودكم برابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والتابع لبوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الدكتور علي خليل رئيس المعاهد الأزهرية في تصريح صحفي عن أن الخميس 24 يناير هو موعد ظهور نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بعد نهاية أعمال التصحيح مباشرة.

اعتمدت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بالأنابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وجاءت نسبة النجاح 89.19٪ للشهادة الابتدائية، ونسبة نجاح نجاح 71.56٪ للشهادة الإعدادية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي والابتدائية الأزهرية الآن عبر الرقم الساخن 1949، أو من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الاعدادية الازهرية 2019

بات جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في كافة المعاهد الأزهرية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية في ترقب كبير خلال الساعات القليلة القادمة التي تسبق إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويجب على الجميع تجهيز رقم الجلوس الخاص به للاستعلام عن النتيجة عقب اعتمادها مباشرة ورفعها على الإنترنت.

بوابة الأزهر الإلكترونية

هي بوابة التعليم الأزهري الرسمية، والتي يمكن من خلالها متابعة الحركة التعليمية في المعاهد الأزهرية، وكذلك خدمة الاستعلام والحصول على نتائج الطلاب، وسيتم إعلان نتيجة الترم الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية عليها من خلال رقم جلوس الطالب.

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وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من أداء امتحاناتهم أمام اللجان في مختلف محافظات مصر يوم العاشر من شهر يناير الحالي، وعلى الفور دخلت أوراق امتحانات الطلاب في لجان أعمال ورصد وتصحيح على مدار الساعة، مع تحري الدقة المتناهية في تنفيذ التعليمات لمنح كل طالب حقه كاملاً.

موقع بوابة الأزهر التعليمية على الأنترنت قد لا يعمل معك أو يعمل ببطيء بسبب الضغط عليه من الطلاب خلال الفترة الحالية.

خالص التمنيات بالنجاح والتوفيق لـ جميع الطلاب خلال هذه المرحلة الدراسية الصعبة، والنتائج ترفع الآن عبر الموقع الإلكتروني.

يمكنكم الآن الاستعلا عن النتيجة من خلال هذا بوابة الأزهر الإلكترونية على الأنترنت فقد ظهرت منذ يوم أمس.