موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى التيرم الأول بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى التيرم الأول بالجيزة تشغل جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات في كل مكان، حيث يتحدد عليها مستقبل الطلاب في الدخول إلى مرحلة دراسية جديدة وهي المرحلة الثانوية، وقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة خالد حجازي أن عمليات التصحيح لأوراق الإجابات لا تزال مستمرة للتأكد من عمليات التصحيح بدقة، موضحاً أنه وجه رؤساء الكنترولات إلى سرعة الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بشكل كامل، حتى يطمئن الطلاب وأولياء الأمور على النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 فى التيرم الأول بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن النتيجة سيتم الإعلان عنها في غضون ثلاثة أيام على الأكثر، مشيراً إلى أنها سيتم رفعها فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة على الموقع الإلكتروني التابع لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بالإضافة إلى الإعلان عنها في المدارس.