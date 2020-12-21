حمدان بن راشد يعزي في وفاة عبد الله الشرقي وناصر الصباح

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- سيف اليزيد - الثلاثاء 22 ديسمبر 00:17
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دبي (وام)
بعث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في وفاة المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي. أعرب فيها سموه عن صادق تعازيه ومواساته في مصاب آل الشرقي الكرام.. راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.
من جهة ثانية، بعث سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.. أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته إلى أمير دولة الكويت وعموم آل الصباح الكرام، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
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