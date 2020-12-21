1 يناير بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في العين

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من 1 يناير المقبل تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في مدينة العين وضواحيها.

وتنظم اللائحة أعمال التحويلات المرورية ضمن حرم الطريق في إمارة أبوظبي، وتحدد القواعد والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، وتتضمن جدول مخالفات وغرامات.

وكان المركز باشر تطبيق هذه اللائحة في مدينة أبوظبي بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، وذلك في خطوة تهدف إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية، وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.

وحظرت اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية تنفيذ جميع أنواع الأعمال ضمن حرم الطريق من دون الحصول على تصريح مروري لتجنب تعرض أفراد المجتمع للخطر، أو التسبب في الإضرار بالخدمات والبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، ونصت اللائحة على فرض غرامات مالية على الجهات التي تباشر العمل من دون الحصول على تصريح مروري، لما لهذه المخالفة من أثر كبير على السلامة المرورية.

ونصت اللائحة التنظيمية أنه يجوز في الحالات الطارئة للجهات المختصة القيام بالأعمال ضمن حرم الطريق قبل إصدار التصريح المروري من مركز النقل المتكامل، شريطة الالتزام بالدليل ومتطلبات السلامة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال وإبلاغ المركز فور المباشرة بتنفيذ تلك الأعمال، وتقديم طلب للحصول على التصريح المروري خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من بدء تنفيذ الأعمال.

وطبقاً للائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، تتحمل الجهة المصرح لها مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بالطريق العام، أو بخطوط الخدمات، أو بأي من التجهيزات التشغيلية، أو المنشآت المقامة ضمن حرم الطريق، بما في ذلك عناصر شبكة الإنارة، واللوحات المرورية والإرشادية، والأنظمة المرورية، وغيرها من الممتلكات العامة أو الخاصة.

ووفر المركز نظاماً إلكترونياً بهدف تسهيل وتسريع إجراءات العمل، وقد بدأ الاستخدام الفعلي له منذ شهر يناير الماضي، حيث يمكن النظام المعنيين من التسجيل الإلكتروني، وتقديم ومتابعة الطلبات، واستلام تصاريح التحويلات المرورية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمركز النقل المتكامل.

وكان المركز قد أصدر دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية، الذي يحتوي على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء القيام بتنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية.

كما أوضح المركز أن تصاريح التحويلات المرورية تصدر بعد حصول المتعاملين على الموافقات وشهادات عدم الممانعة من الجهات المختصة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق، وذلك طبقاً لدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي.

حملة توعية

يقوم مركز النقل المتكامل بتنظيم حملة توعية تشمل قيام مهندسي ومفتشي المركز بزيارات ميدانية لمواقع التحويلات المرورية في مدينة العين للتحقق من مطابقة الأعمال الجارية للدليل المعتمد وتوافر متطلبات السلامة المرورية، بالإضافة إلى اطلاع المتعاملين على مضمون اللائحة التنظيمية وتاريخ تطبيقها والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكامها، وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المركز بإرسال رسائل إلكترونية للمقاولين والاستشاريين لتعزيز معرفتهم باللائحة ومتطلباتها، وعقد ورش عمل بحضور الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتعزيز المعرفة بمضمون اللائحة التنظيمية والسياسات والإجراءات المقرر تطبيقها. كما يقوم بالإعلان عن محتوى اللائحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة.