بنجلاديش تمنح سفير الدولة «وسام التميز»

سيف اليزيد - دكا (وام) منحت جمهورية بنجلاديش ساعد محمد المهيري سفير الدولة السابق لدى بنجلاديش «وسام بانغوبندو للتميز الدبلوماسي»، وذلك تقديراً لمساهمته في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات وبنجلاديش في شتى المجالات.

وقال معالي أبو الكلام عبد المؤمن وزير خارجية بنجلاديش: «تقرر منح «وسام بانغوبندو للتميز الدبلوماسي»، لشخصيتين هذا العام، وهما محمد خورشيد علم، الأمين العام لوحدة الشؤون البحرية في وزارة الخارجية البنغالية، تقديراً لعمله في ترسيم الحدود البحرية ودوره في دعم الاقتصاد البحري، وساعد محمد المهيري لمساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبنجلاديش».

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