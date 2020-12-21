الامارات | «استئناف الشارقة» تنقض حكماً دان خليجياً بانتهاز مال قاصرين

شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف الشارقة» تنقض حكماً دان خليجياً بانتهاز مال قاصرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة استئناف خورفكان بتغريم خليجي، بعد أن أدين بتهمة انتهاز مال قاصرين، وهما أبناء شقيقه المتوفى الذي كان وصياً عليهما.

وفي التفاصيل، حررت والدة المجني عليهما بلاغاً في الشرطة تفيد فيه بنقص أموال أبنائها من حساباتهم البنكية التي تحتوي على أكثر من مليون درهم، مؤكدة أن وصي المجني عليهما هو المتحكم الوحيد بهذه الأموال بعد وفاة والدهما.

وقالت والدة المجني عليهما في التحقيقات إن وصي المجني عليهما قد عين في الحفاظ على أموالهما لحي يصلا للسن القانونية الذي يمكنهما من حرية التصرف في أموالهما، مشيرةً إلى أن أبناءها ورثوا من والدهما المتوفى مبالغ كبيرة تجاوزت مليوني درهم، وجميعها في حسابهما البنكي الذي يديرها المتهم.

وأفادت بأنها مع مرور الوقت وجدت أن أكثر من 100 ألف درهم تم التصرف بها دون معرفة الأسباب، فحررت بلاغاً في الشرطة لحفظ أموال أبنائها الأيتام من الضياع أو الاستغلال.

ووجهت المحكمة تهمة انتهاز مال قصر للمتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه، مبرراً الوقعة بأنه فتح حسابات أخرى للقاصرين بهذه المبالغ، مؤكداً أنه لم يصرف هذه الأموال على نفسه بغرض استغلال هذه الوصاية، ولم تكن له نية الإضرار، إنما منفعة للمجني عليهما فقط، وأنهما سيجنيان ثمارها حين يكبرون ويتصرفون بأموالهما.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ثم استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، والحكم بمعاقبة المتهم بتغريمه بعد ثبوت التهمة المنسوبة إليه.

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