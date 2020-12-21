الامارات | "براند دبي" تطلق مشروع "محطات جميرا" لتجميل مناطق انتظار المواصلات العامة بمجسّمات مبدعة

شكرا لقرائتكم خبر عن "براند دبي" تطلق مشروع "محطات جميرا" لتجميل مناطق انتظار المواصلات العامة بمجسّمات مبدعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "براند دبي" الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن إطلاق مشروع "محطات جميرا" وهي مبادرة لتحويل المحطات الرئيسية للمواصلات العامة في شارع جميرا إلى أعمال فنية مستوحاه من الذكريات التي اتسمت بها المنطقة قديماً، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتحويل دبي إلى "متحف مفتوح".

وكانت إدارة "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي قد وقّعت قبل فترة اتفاقية شراكة مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي تمتد لثلاث سنوات بهدف تنفيذ عدد من الأعمال الإبداعية بما يسهم في تعزيز المكونات الجمالية والإبداعية في الإمارة، وفي إطار توافق استراتيجية كل من طرفي التعاون وتكامل الرؤى نحو إثراء المشهد الحضاري للإمارة.

وبهذه المناسبة أعربت مديرة براند دبي نهال بدري، "عن تقديرها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي والدور الكبير الذي تقوم به انطلاقاً من مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات المرتبطة بحركة التطوير والتنمية في دبي، لافتة إلى اعتزاز "براند دبي" باستمرار التعاون مع الهيئة في إبراز الملامح الإبداعية في كافة أرجاء دبي تأكيداً على مكانتها كمدينة عالمية تحتفي بالإبداع والمبدعين".

وقالت بدري: " تعاون "براند دبي" مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق مشروع "محطات جميرا" هو امتداد لشراكة طويلة بين الجانبين، أطلقنا خلالها العديد من المشاريع المشتركة التي تبرز روح دبي كمركز رائد للإبداع، لاسيما في المناطق الحيوية فيها"، مشيرة إلى أن الأعمال المتضمنة في المشروع الجديد تعكس في مجملها القيمة الحضارية لشارع جميرا الذي ارتبط في الأذهان بطبيعته الحيوية النابضة بالحياة نتيجة لارتياده من قبل جانب كبير من سكان دبي وزوارها.

من جانبها قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، روضة المحرزي، إن إضافة اللمسات الجمالية على ثماني محطات للحافلات يضفي بعداً جمالياً على منطقة جميرا ويسهم في تحويل دبي إلى متحف مفتوح، وكذلك تعزيز ثقافة استخدام وسائل النقل الجماعي، مشيره إلى أن الهيئة تدعم جهود "براند دبي" في تطبيق الهوية المرئية لــ "مشروع جميرا"، الذي يشمل إلى جانب تجميل مناطق انتظار المواصلات العامة، اضافة مجسّمات فنية تزيد من المساحة الإبداعية لهذه المواقف.

وأضافت: "زيادة عدد مستخدمي وسائل لنقل الجماعي هدف استراتيجي مهم للهيئة، ونسعى لجعل مرافق النقل الجماعي جزء من ثقافة المجتمع، حيث تتحول الرحلة عبر وسائل المواصلات المختلفة إلى تجربة ثقافية تثري الوعي المجتمعي بأهمية الإبداع وقيمته".

منحوتات فنية تجسّد ذكريات المنطقة

وفي هذا الإطار قالت مديرة المشاريع الإبداعية في براند دبي شيماء السويدي، "يهدف مشروع "محطات جميرا" لتحويل منطقة جميرا لوجهة ثقافية ونقطة جذب للمبدعين الإماراتيين والعرب والأجانب، كما يتضمن مجموعة من الأعمال الإبداعية ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والمجتمعية لإبراز القيمة الإبداعية والتاريخية المهمة لهذا الجزء من دبي".

وأضافت السويدي، تشكل الأعمال المجسمات الفنية للمشروع قيمة فنية وجمالية لسكان المنطقة قديماً، وبعضها مزج ما بين الماضي والحاضر تعبيراً عن تاريخ المنطقة ورؤية دبي للمستقبل مع الحفاظ على هويتها وتراثها الغني". وأشارت السويدي، يعتبر المشروع الجديد جزءاً من مشروع جميرا الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمبادرة من "براند دبي"، وبالشراكة مع "هيئة الطرق والمواصلات في دبي"، و"بلدية دبي"، و"دائرة السياحة والتسويق التجاري"، و"مجلس دبي الرياضي"، و" هيئة كهرباء ومياه دبي" و"هيئة دبي للثقافة"، ويتضمن العديد من المبادرات والأنشطة للاحتفاء بشارع جميرا لارتباط هذا الجزء من الإمارة بتاريخها ولكونه شاهدا على تطور دبي وجسراً يربط ماضيها بحاضرها.

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