محمد بن راشد: العرب مبدعون

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيديو جديداً عبر منصة «تيك توك»، تحدث فيه عن الإمكانات الهائلة للعرب في الإنجازات وتاريخهم العريق.

وقال سموه: «نحن العرب لا نتبع غيرنا.. مبدعون.. ولدينا تاريخ عظيم». @hhshkmohd نحن العرب لا نتبع غيرنا .. مبدعون .. ولدينا تاريخ عظيم♬ original sound - H.H. Sheikh Mohammed

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