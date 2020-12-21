محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل «أمناء بنك الإمارات للطعام»

سيف اليزيد - دبي (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 36 لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، برئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.

من أنشطة بنك الإمارات للطعام (الاتحاد)

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته مدير عام بلدية دبي، نائباً للرئيس، والأعضاء: نائب أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، والمدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، والمدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان بهيئة تنمية المجتمع في دبي، إضافة إلى ممثل عن كل من: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجموعة صناعة الأغذية والمشروبات، ويتم تسمية ممثلي هذه الجهات من قبل مسؤوليها، كما تضم عضوية المجلس المدير التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.