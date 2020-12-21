اعتماد نظام إدارة وثائق «بشرية الشارقة»

سيف اليزيد - الشارقة (وام) وقع الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، مذكرة اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لدائرة الموارد البشرية بالشارقة.

يهدف النظام إلى جمع وحفظ وتنظيم الوثائق ليكون داعماً للموظفين في تأدية أعمالهم اليومية، من خلال توفير الوقت والجهد للوصول لجميع الوثائق الورقية والإلكترونية بسرعة ودقة، وذلك اعتماداً على خطط لتصنيف الوثائق ومدد استبقائها.

وقال الدكتور طارق بن خادم: إن هذا النظام الذي تم إعداده مع الهيئة يؤكد الحرص على تعزيز التعاون بين الجهات لخدمة وتطوير أنظمة التوثيق التي تهدف إلى حفظ المستندات والوثائق المهمة وإنجازات الدائرة ومراحل تطور العمل، التي تشكل جزءاً من تاريخ إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

من جانبه، ثمن صلاح سالم المحمود جهود دائرة الموارد البشرية في إتمام كافة متطلبات اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للدائرة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على أعمال موظفيها، إذ سيتيح النظام للموظفين العمل بسهولة ويسر والتعامل بكفاءة عالية مع جميع الوثائق المرتبطة بأعمالهم.

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