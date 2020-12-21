الامارات | شرطة عجمان تطلق قناة على «واتس أب»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق قناة على «واتس أب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان قناة «وتس أب» لتقديم الخدمات إلى المتعاملين، وذلك ضمن إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، والمتمثل بتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، وحث المتعاملين على استخدام التطبيقات الذكية. وقال رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، المقدم خليل إبراهيم الحمادي، إن «إطلاق القناة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لدعم التحول الذكي في تقديم الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة من خلال تسهيل وتقليل زمن إجراءات الحصول على الخدمة، وهي قناة تقدم حزمة من الخدمات المرورية والمجتمعية والأمنية، وخدمات المؤسسة العقابية والإصلاحية والاستفسارات العامة». وأوضح أن بإمكان المتعاملين الاستفادة من القناة من خلال تحميل تطبيق «وتس أب»، وتخزين الرقم على الهاتف الذكي أدناه 0097167034000 ، وإرسال كلمة «مرحبا» أو «Hello»، ثم يختار المتعامل الخدمة المراد إنجازها، واستكمال الخطوات، حتى يستقبل المتعامل رمزاً مرجعياً يمكن من خلاله متابعة إنجازها، مشيراً إلى أن إنجاز الخدمة يستغرق يوم عمل واحداً. ودعا الحمادي الجمهور إلى الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر قناة «وتس أب» وتطبيق شرطة عجمان، دون الحضور إلى مراكز تقديم الخدمة، وتوفير الوقت والجهد، مؤكداً أن شرطة عجمان تعمل بكل جهد لتعزيز رضا وسعادة الجمهور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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