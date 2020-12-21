الامارات | أحمد بن محمد: تطوير الإعلام العربي أولوية مهمة وخيار استراتيجي

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: تطوير الإعلام العربي أولوية مهمة وخيار استراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن تطوير الإعلام العربي بات أولوية مهمة وخياراً استراتيجياً لا يمكن الإبطاء في تبنيّه أو الوفاء بمتطلباته، بما يضعه ذلك من مسؤولية كبيرة على عاتق صُنّاع القرار الإعلامي وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية التي أصبحت مُطالبة أكثر من أي وقت مضى باتباع أفضل الممارسات العالمية وبما يتلاءم مع احتياجات شعوب المنطقة، ويلبي تطلعاتها بمحتوى مبتكر يواكب العصر وخطاب مؤثر يدعم طموحات المستقبل.

جاء ذلك، بمناسبة الإعلان عن أجندة الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي، الذي ينظّمه نادي دبي للصحافة افتراضياً هذا العام، في الـ23 من شهر ديسمبر الجاري، نظراً للظرف العالمي الراهن المرتبط بالإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، فيما سيحظى المنتدى بمشاركة لفيف من القيادات الحكومية والإعلامية من المنطقة والعالم.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «منذ انطلاقه، استهدف منتدى الإعلام العربي التوصل إلى تصورات تعين الإعلام العربي على التطور والارتقاء، ولا شك أن إعلام المنطقة يتحمّل مسؤوليةً كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها منطقتُنا، بل والعالم أجمع. لذلك، فهو يحتاج إلى رسالةٍ متماسكةٍ تزيد من فرص الحوار وتعزِّزُ مسيرة التطوير والتنمية، بينما لا تكتمل هذه الرسالة إلا بخطاب صادق ومؤثر عربياً وإقليمياً ودولياً».

وأضاف سموه: «نريد للإعلام العربي أن يكون صاحب إسهام مؤثر وإيجابي يدعم خطوات شعوب المنطقة على درب التنمية المحفوف بالتحديات، كما نريد له أن يكون الخيار الأول أمام المتلقّي العربي للإجابة عن التساؤلات التي تدور في ذهنه حول قضايا وملفات رئيسة، وذلك عبر استحداث مسارات تطويرية تأخذ بإعلام المنطقة إلى أعلى مراتب التنافسية عالمياً».

وأشار سموه إلى أنه لا يمكن القول إن دخولنا إلى عام 2021 يمثّل انتقالاً اعتيادياً في قطاع الإعلام العربي؛ فالعالم قد تغيَّر وسيستمر في التغيُّر مستقبلاً بفعل التقدم الهائل في تقنيات الاتصالات والمعلومات، ودخول العالم إلى ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يُلزم القائمين على المؤسسات الإعلامية في المنطقة العربية بمواكبة هذا التغيير الحتمي، ويحثهم على إيجاد السبل المُبدعة وتبني الحلول التقنية التي تضمن لها الاستمرار في أداء أدوارها وتحقيق التميز في عالم شديد التنافسية.

وحول التصورات الأساسية لآليات عمل الإعلام العربي خلال المرحلة المقبلة، قال سموه، إننا نثق بأن الإعلام العربي لديه اليوم فرص كبيرة رغم التحديات كافة للانتقال إلى مرحلة جديدة يحقق فيها ما هو متوقع منه على أعلى المستويات، وذلك بحسن توظيف التكنولوجيا، ومنحِ الشباب مساحة أكبر في صُنع إعلامٍ يقدم محتوى متطوراً يخاطب الأجيال الجديدة بلغة التفاؤل والأمل في غدٍ أفضلٍ للجميع، ويشجع على المزيد من التعايش والسلام الاجتماعي.

رئيس مجلس دبي للإعلام:

«إعلام المنطقة يتحمّل مسؤوليةً كبيرة في هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم».

«الإعلام العربي نريده صاحب إسهام مؤثر وإيجابي يدعم خطوات شعوب المنطقة».

جائزة الصحافة العربية تتوّج الفائزين في حفل افتراضي

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية ممثلة في نادي دبي للصحافة عن تنظيم حفل افتراضي، لتكريم الفائزين بالجائزة تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزاماً بالتدابير الاحترازية المُوصى بها عالمياً في مواجهة فيروس كورونا المُستجد، وبمتابعة عن بُعد من شخصيات ووجوه إعلامية وقيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية، إضافة إلى الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم. ويشارك في تقديم حفل جائزة الصحافة العربية لهذا العام الإعلامية تسابيح مبارك من قناة العربية الحدث، والإعلامي فيصل بن حريز من قناة سكاي نيوز عربية، وستمنح الجائزة ضمن دورتها الـ19 التكريم لـ11 فائزاً من مختلف الصحف اليومية والأسبوعية، والمجلات الدورية المطبوعة والإلكترونية، والمؤسسات الإعلامية، الذين وجدت أعمالهم طريقها إلى منصة التكريم من بين ما يقارب 6000 عمل، غطت مختلف فنون ومجالات العمل الصحافي.

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