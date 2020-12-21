الامارات | 31 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام المميزة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للأرقام المميزة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ105 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أول من أمس، 31 مليوناً و550 ألف درهم. وحقق الرقم (13 R) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بثلاثة ملايين و820 ألف درهم، تلاه الرقم (W 69) بمليونين و420 ألف درهم، والرقم (AA 18) بمليون و900 ألف درهم، ثم الرقم (O 55555)، الذي بِيعَ بمليون و850 ألف درهم. وطرحت الهيئة في مزادها العلني 90 رقماً مميزاً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات: (AA-K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z).

ويشهد الإقبال على هذه المزادات تنافساً بين المشاركين للحصول على الأرقام المميزة.

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