الامارات | طلب الإسعاف في دبي «بكبسة زر»

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب الإسعاف في دبي «بكبسة زر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، التطبيق الذكي للمؤسسة الذي يتيح خدمة طلب الإسعاف الطارئ بكبسة زر على التليفون المحمول من أي مكان في إمارة دبي.

ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين من خلال أتمتة كل الخدمات المقدمة للجمهور.وقال بن دراي إن تطبيق (DCAS SMART SOS) يرتكز أساساً على خدمة طلب الإسعاف الطارئ، وهي ميزة جديدة تسهم في رفع سرعة الاستجابة من خلال تحديد الموقع الفعلي لطالب خدمة الإسعاف، الذي أصبح بإمكانه أن يصل للمرسل الطبي خلال ثوانٍ بضغطه على زر (SOS).

وأضاف أن التطبيق أضاف خدمتي سامع وعُلم لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقتين السمعية والبصرية، ليتمكنوا من طلب الخدمات الإسعافية بكل يسر. ويوفر التطبيق إمكانية توثيق الملف الشخصي للمريض أو المصاب بما في ذلك السجل الطبي، وقائمة بأقرب المستشفيات والعيادات والصيدليات وكذلك يتيح للمتعامل اختيار نوع البلاغ (الحريق، حادث، إصابة). وأكد أنه سيتم خلال المرحلة الأولى من إطلاق التطبيق رصد كل ملاحظات أفراد المجتمع لإجراء التحسينات اللازمة.

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