الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معقمات

لاحظت متسوقة في أبوظبي تجاهل منافذ بيع كبيرة وضع معقمات بجوار صناديق الدفع، لاستخدامها من جانب المستهلكين والموظفين، كما كان يحدث منذ بداية جائحة «كورونا»، مطالبة الجهات المعنية بعمل جولات تفتيش دورية للتحقق من توافر الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا».

أثاث

لاحظ سكان في الشارقة تراكم الأثاث المستعمل إلى جانب حاويات النفايات بكثرة، ويكون بعضها في حال جيدة، ودعوا الجمعيات الخيرية إلى تبني مبادرة، بالتعاون مع شركات الأثاث الكبرى، لإعادة تدوير الأثاث وتوزيعه على الأسر التي تعاني ظروفاً مالية صعبة.

حدائق

جدد زوّار للحدائق العامة في الدولة مناشدتهم البلديات تعزيز سبل نظافة دورات المياه، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرين إلى أن بعض الحمامات تتحول إلى مكاره صحية بسبب الضغط الكبير عليها من المستخدمين، من دون أن تقابل ذلك زيادة في كوادر العاملين على تنظيفها وتزويدها بالصابون والمناديل.

توعية

دعا قراء إلى تكثيف حملات التوعية الخاصة بمرتادي الجبال ومناطق البر، مشيرين إلى تكرار حوادث متسلقي الجبال في الفترة الأخيرة، سواء السقوط من مرتفعات أو الدخول في مناطق يصعب العودة منها.

إيجار

تفرض مكاتب عقارية على سكان بنايات، تسديد إيجار شهرين على الأقل في حال رغب الساكن في الخروج من السكن، من دون أي مراعاة للحالات التي اضطرت إلى تغيير السكن والتوجه لشقق صغيرة توفيراً للنفقات بعد أزمة «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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