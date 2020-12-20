الامارات | إغلاق جزء من مسار "ميدان" للدراجات الهوائية حتى 30 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزء من مسار "ميدان" للدراجات الهوائية حتى 30 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق مؤقت لجزء من مسار الدراجات الهوائية المؤدي إلى داخل منطقة "ميدان" بدءا من اليوم وحتى تاريخ 30 الشهر الجاري، وذلك بهدف تنفيذ بعض أعمال الصيانة.

وأفادت الهيئة بأنه تم تحويل المسار باتجاه جسر الدراجات على شارع الخيل، داعية مستخدمي الدراجات الهوائية الى ضرورة الانتباه واتباع اللوحات الارشادية للحفاظ على سلامتهم.

ويبلغ طول مسار ميدان للدراجات الهوائية 13 كلم. ويمتد المسار من منطقة ند الشبا مروراً بمنطقة ميدان وصولاً إلى منطقة الخليج التجاري.

وينتمي مسار ميدان الى مجموعة من مسارات الدراجات الهوائية التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية، بطول يصل الى 425 كيلومتر.

ونفذت الهيئة تلك المسارات وفق أعلى المواصفات العالمية في عدد من المناطق تضمنت جميرا ومرسى دبي، بالإضافة الى الخوانيج ومشرف والقدرة سيح السلم، وكذلك ميدان، وذلك بهدف ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، وضمن تنفيذ خطط تطوير جودة الحياة في المدينة بهدف تحقيق السعادة للسكان عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة.

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