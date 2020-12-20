الامارات | خدمات متميزة تقدمها "صحة دبي" للراغبين في السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متميزة تقدمها "صحة دبي" للراغبين في السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية أخذ تطعيمات السفر بمدة لا تقل عن 4 إلى 6 أسابيع قبل موعد السفر ليتمكن الجسم من الحصول على الحصانة ضد الأمراض المستهدفة داعية الراغبين بالسفر إلى الإستفادة من الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية للمسافرين والتي تشمل الإستشارات الطبية والإرشادات وتقييم المخاطر والتطعيمات الضرورية لوجهات السفر المختلفة.

وأكدت إستشارية طب الأسرة رئيسة قسم خدمات البرامج المتخصصة بهيئة الصحة بدبي الدكتورة علياء محمد الدلال، أهمية الإستفادة من هذه الخدمات قبل السفر لوجود عدد من اللقاحات الإلزامية التي تشترطها بعض الدول مثل لقاح الحمى الصفراء لدول إفريقيا وأمريكا الجنوبية مشيرة إلى أن الحمى الصفراء تمثل أكبر المخاطر الصحية لزوار أميركا الجنوبية وأفريقيا الوسطى.

وذكرت أن هيئة الصحة بدبي تقدم المشورة والإستشارات الطبية للراغبين في السفر بعد التعرف على وجهة وفترة السفر وصحة المسافر والوصفات الطبية الحالية وتاريخ اللقاحات حيث يتم بعد ذلك التوصية باللقاحات المطلوبة إضافة إلى تثقيف المسافرين حول إحتياطات السفر الأخرى بناء على وجهتهم.

وقالت " نظرا لأن متطلبات التطعيم تختلف باختلاف الدولة وبعضها يتطلب جرعات ثانية فمن المهم زيارة عيادة السفر قبل شهر على الأقل من السفر وغالبا ما يحتاج المسافر إلى أكثر من لقاح واحد لذا يوصى بالتخطيط للسفر ومراجعة خدمات المسافرين قبل موعد السفر بأربعة أسابيع على الأقل".

وأشارت إلى أن بعض المسافرين قد يحتاجون إلى إجراء فحص "كوفيد-"19 قبل السفر إعتمادا على متطلبات وجهة السفر لذلك لابد من تحديد وقت هذا الإختبار بشكل صحيح حتى يكون صالحا في وقت السفر ويجب عليهم أيضا إتباع جميع التدابير الإحترازية اللازمة مثل إرتداء الكمامة والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وغسل اليدين بشكل متكرر أو تعقيمهما.

من جانبها نصحت الدكتورة فاطمة المرزوقي طبيبة الأسرة في قطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي السيدات الحوامل بتجنب السفر في بداية الحمل ودعت المسافرين بالمبادرة إلى زيارة خدمات المسافرين بهيئة الصحة بدبي قبل السفر والإستفسار عن التطعيمات الموصى بها والمطلوبة دوليا للجهة المقصودة والحرص على إصطحاب سجل التطعيم الخاص بالمسافر أثناء السفر واتخاذ الإحتياطات اللازمة ضد الملاريا عند زيارة المناطق الموبوءة.

ودعت أصحاب الأمراض المزمنة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل السفر وخاصة مرضى السكري والحساسية والربو وأمراض القلب وغيرها مع أهمية أخذ الكمية الكافية من الأدوية خلال السفر وحقيبة الإسعافات الأولية وبعض اللوازم الصحية الضرورية مثل مسكنات الألم المخفضة للحرارة ومطهر لليد أدوية الحساسية وغيرها.

كما نصحت المسافرين بالتأكد من الحصول على تأمين صحي قبل السفر لتغطية حالات الطوارئ الصحية في الخارج وأهمية تناول الأطعمة الآمنة والمطهية بشكل جيد والمعلبة والمشروبات الآمنة المعبئة والمغلقة بشكل جيد.

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