الشيخة فاطمة تصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لإدارة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي

سيف اليزيد - أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لبرنامج "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتضم اللجنة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع نائبا للرئيس. كما تضم في عضويتها معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي العهد وسعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي وسعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسعادة مريم عيد المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي وسعادة مريم محمد الرميثي مدير عام المؤسسة التنمية الأسرية والسيدة عوشة سالم السويدي مطور رئيسي أول للجوائز المؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية.

وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا المكلفة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإشراف العام على برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ورسم سياساته واعتماد خطة عمله، واعتماد الموازنة السنوية وتحديد أوجه الصرف على نشاطات البرنامج والجوائز التابعة له وفقاً للميزانية المعتمدة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الزمني للدورة الجديدة ومتابعة الأداء العام واعتماد أسماء أعضاء لجنة التحكيم وفريق التقييم والاجتماع بهم للاطلاع على التقارير النهائية للمرشحين، وأيضاً اعتماد النتائج النهائية للفائزين تمهيداً لرفعها للرئيسة الأعلى، وأخيراً الاطلاع على الخطط التطويرية والتقرير النهائي.